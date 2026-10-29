Il day after al successo di San Siro, il ritorno di Orsolini e le mosse di Palladino: Bologna, le notizie di oggi giovedì 29 ottobre 2026

Ecco le notizie principali di oggi, riguardanti l’universo del Bologna FC.

Bologna corsaro a Milano

I titoli sono tutti per la vittoria di ieri sera. Il Bologna espugna San Siro, battendo il Milan per quattro reti a due. I meriti divisi tra squadra e allenatore, protagonisti del risollevamento delle sorti stagionali. Palladino con i cambi e la preparazione tattica della gara: la squadra per l’attitudine con cui ha combattuto e primeggiato a Milano.

Qui il nostro commento al periodo sotto Palladino e all’evidente cambio di marcia.

Per il film della partita, cliccate qui.

Trovate qui la disamina sulle parole dell’allenatore del Bologna: testa al Monza.

Bologna FC – Il day after

I rossoblù si sono ritrovati quest’oggi a Casteldebole per preparare la sfida contro il Monza, nell’imminente fine settimana. I brianzoli sfideranno i rossoblù allo stadio Dall’Ara sabato pomeriggio alle ore 15.00. La notizia principale di oggi riguarda un possibile grande recupero per il Bologna: Riccardo Orsolini è tornato a lavorare in gruppo.

Qui trovate l’allenamento odierno e il bollettino medico sulle condizioni degli infortunati.

Cliccate qui per la moviola dello scontro tra Milan e Bologna.

I vostri voti hanno determinato l’esito del sondaggio sulla nostra pagina Facebook: risultato scontato per quanto concerne l’Mvp di San Siro.

Leggete qui l’articolo dedicato a Samuel Mbangula.

Bologna FC – Palladino alza la posta in palio

Che inizio per Raffaele Palladino sulla panchina rossoblù. Già, perché il Bologna viaggia a ritmi d’alta classifica da quando l’allenatore campano ha sposato il progetto bolognese. Le principali notizie di oggi riguardano soprattutto il tecnico, artefice della vittoria ai danni del Milan, tramite i cambi che hanno orientato favorevolmente il match.

Qui la nostra disamina sui numeri della serata di ieri.

Palladino ha risolto tutti i problemi? Ne abbiamo parlato nella nostra trasmissione questo pomeriggio. Trovate qui l’edizione integrale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook