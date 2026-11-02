L’omaggio dei rossoblù al campione F1 Kimi Antonelli, l’infortunio di Raimondo e Piccoli torna per la trasferta di Parma? Bologna, le notizie di oggi lunedì 2 novembre 2026

Di seguito, le notizie principali di oggi riguardanti il mondo del Bologna FC.

La situazione infortunati in casa Bologna FC

Sabato alle ore 18.00 é in programma il derby emiliano tra Parma e Bologna. Palladino spera di riavere a disposizione Roberto Piccoli, per quanto l’ingresso di Artem Dovbyk nei minuti finali contro il Monza lascino ben sperare. Non solo l’attaccante bergamasco: chi sarà attenzionato per la trasferta di Parma é anche Jay Enem, alle prese con un’infiammazione del tendine d’Achille. In ogni caso i due riferimenti offensivi saranno valutati a partire da domani, giorno della ripresa degli allenamenti a Casteldebole.

Qui il punto della situazione dall’infermeria.

Thiago Motta ritorna in panchina?

Nelle ultime ore, complice il possibile accordo tra Fonseca e lo Sporting Lisbona per la panchina del club lusitano, rimbalzano voci di un interessamento da parte del Lione nei confronti di Thiago Motta. In seguito alla stagione dei record con il Bologna, l’allenatore italiano si trasferì alla Juventus dove venne esonerato pochi mesi dopo. Da quell’esperienza in poi, Thiago Motta non ha più allenato.

Qui tutte le informazioni sul possibile ritorno in panchina di Thiago Motta.

L’omaggio del Bologna FC a Kimi Antonelli

Da ieri sera, Andrea Kimi Antonelli é il più giovane pilota di sempre ad aver vinto il titolo mondiale di F1. Un traguardo clamoroso che ha reso obbligatorio l’omaggio di alcuni calciatori rossoblù e della società del Bologna FC.

Trovate qui il riassunto dell’invito del club rossoblù al giovane campione bolognese.

L’infortunio di Raimondo

Timori confermati quelli di Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone. Le notizie sull’infortunio dell’attaccante in prestito dal Bologna non sono buone. Antonio Raimondo, uscito prematuramente durante l’incontro tra i gialloblù e il Torino (vinto poi dai ciociari per due reti a zero), ha riportato una lesione multilegamentosa alla caviglia sinistra.

Qui il nostro approfondimento sull’attaccante nativo di Ravenna.

Le altre notizie

La giornata di oggi presenta altre notizie di carattere generale, in riferimento al cambio di marcia ottenuto da Raffaele Palladino.

Trovate qui la nostra disamina.

Qui l’approfondimento sul Bologna.

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