La conferenza di mister Palladino, le parole di Abodi sul progetto del nuovo stadio e le probabili formazioni di Bologna-Monza: Bologna, le notizie di oggi venerdì 30 ottobre 2026

Ecco le principali notizie di oggi riguardanti il Bologna FC.

Conferenza stampa di Palladino e i convocati

Domani pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Dall’Ara arriverà il Monza, ex squadra di mister Raffaele Palladino che quest’oggi si è presentato nella sala stampa di Casteldebole per la consueta conferenza pre-match. Tanti i temi affrontati da Palladino dopo la splendida vittoria di San Siro contro il Milan e, più in generale, in seguito ad un periodo di punti e fiducia riconquistati.

Qui trovate la conferenza stampa integrale di mister Palladino sulla sfida tra Bologna e Monza.

Chi resta out e chi torna? I convocati della sfida di domani, qui.

Probabili formazioni e precedenti tra Bologna FC e Monza

Partita fondamentale quella di domani pomeriggio. I rossoblù vogliono trovare continuità di rendimento e dare seguito alla vittoria di Milano. Il Monza, dal canto suo, vuole ben figurare nel match del Dall’Ara e strappare punti in ottica salvezza.

Qui le probabili formazioni della sfida tra Bologna e Monza.

Trovate qui i precedenti tra le due squadre.

Notizie dal progetto stadio

Sul progetto relativo al nuovo stadio del Bologna, si è espresso il Ministro dello Sport Andrea Abodi. Investitura ufficiosa e piena di elogi quella fatta dal Ministro nei riguardi dell’impianto polifunzionale che dovrebbe sorgere in zona Fiera.

Abbiamo raccolto qui le parole di Abodi.

Bologna FC: altre notizie

Giulio Donati, ex calciatore sotto Raffaele Palladino nel periodo di Monza, ha rilasciato un’intervista in cui tesse le lodi del nuovo allenatore del Bologna.

Qui trovate l’intervista di Donati.

I rossoblù cercano la prima vittoria casalinga in questa stagione. Domani allo stadio Dall’Ara sono previsti 25mila tifosi, pronti a colorare i gradoni dell’impianto cittadino.

Qui, l’articolo di riferimento.

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