Bologna Women, sabato lo scontro diretto col Frosinone

Da lunedì il Bologna Women ha ripreso a lavorare con un obiettivo ben preciso: arrivare nelle migliori condizioni alla sfida di sabato contro il Frosinone. La quinta giornata mette di fronte due formazioni che, dopo quattro turni, sono separate da una sola lunghezza e hanno motivi importanti per cercare il successo. Le ragazze di Jacopo Leandri occupano il terzo posto con 7 punti, gli stessi della RES Donna Roma, mentre le ciociare sono seconde a quota 8. Davanti a tutte c’è il Genoa, primo con 9 punti.

Una vittoria permetterebbe dunque alle rossoblù di salire almeno momentaneamente in vetta, in attesa del risultato delle liguri, impegnate in casa contro un Lumezzane che ha raccolto finora 6 punti.

Il confronto del Bonarelli, in programma alle 15, rappresenta quindi un’occasione importante per la classifica, ma anche per dare ulteriore fiducia al gruppo dopo il successo dell’ultimo turno.

Bologna Women, la sfida per la vetta passa da Granarolo

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, quello di sabato sarà l’unico scontro diretto tra le squadre di alta classifica in questa giornata. La RES Donna Roma, anch’essa a 7 punti, sarà infatti ospite dell’Arezzo domenica, mentre il Cesena, fermo a quota 6, affronterà in casa il Brescia. Stessa posizione in classifica per il Lumezzane, atteso dalla trasferta sul campo del Genoa, e per il Moncalieri, che ospiterà il Vicenza.

Il quadro rende ancora più importante l’appuntamento per il Bologna Women: battere il Frosinone significherebbe superarlo e mettere pressione alle altre concorrenti, oltre a interrompere il percorso senza sconfitte delle avversarie. Le ciociare, infatti, hanno ottenuto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate. Per le rossoblù, invece, sarà anche l’occasione di conquistare il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico a Granarolo.

Bologna Women, il percorso verso la svolta

Il debutto casalingo in campionato era arrivato con il 4-0 rifilato al Genoa, ma quella partita si era disputata al centro sportivo di Crespellano, dove la squadra aveva giocato a causa dei lavori di rifacimento dello stadio Bonarelli. Il primo incontro nella struttura di Granarolo si era invece concluso con una sconfitta per 1-0 contro la San Marino Academy, al termine di una gara nella quale erano emerse alcune difficoltà della formazione bolognese.

Da quel momento, Leandri ha concentrato il lavoro soprattutto sulla fase conclusiva delle azioni. La squadra riusciva a costruire occasioni, ma faticava a trasformarle in gol: servivano maggiore incisività e determinazione negli ultimi metri. La trasferta di Venezia ha fornito la risposta attesa, con un convincente 3-1 esterno e una ripresa nella quale le rossoblù hanno preso il controllo della partita.

A indirizzare la gara è stata Di Luzio, protagonista di una doppietta di testa. La nuova attaccante ha trovato così le prime reti con la maglia del Bologna Women: prima ha sfruttato un assist di Benedetti, poi ha colpito ancora su un cross di Fracaros. Con quelle marcature è diventata la 62ª giocatrice a segnare nella storia del club. A completare il risultato ci ha pensato Arcangeli, anche lei a segno di testa, confermando la capacità della squadra di sfruttare il gioco sulle fasce e di portare più giocatrici in area.

I numeri offensivi testimoniano i progressi: dopo quattro giornate il Bologna Women ha realizzato 7 gol, secondo miglior rendimento del campionato alle spalle della RES Donna Roma, che ne ha segnati due in più. Anche la tenuta difensiva è un punto di forza, con appena 2 reti subite da Pasar e compagne. Soltanto il Moncalieri, ancora a quota zero gol incassati ma con una sola rete realizzata, ha fatto meglio sotto questo aspetto.

Frosinone, una rivale ancora imbattuta

Il Frosinone si presenta all’appuntamento con gli stessi gol segnati dal Bologna, ma con una rete subita in più. A fare la differenza in classifica è soprattutto l’assenza di sconfitte: le gialloblù hanno raccolto due vittorie e due pareggi, conquistando 8 punti nelle prime quattro partite.

Durante la pausa dedicata alle nazionali è arrivata anche la convocazione di Neddar Ikram con la nazionale marocchina. L’attaccante aveva contribuito al successo più recente delle ciociare, vittoriose per 2-0 contro il Brescia. Un risultato che ha permesso alla squadra di tornare a vincere dopo lo 0-0 sul campo del Moncalieri, arrivato a sua volta dopo il successo interno per 3-1 contro il Lumezzane.

L’avvio di campionato del Frosinone era stato caratterizzato dal pareggio per 2-2 in casa della RES Donna Roma, seguito dalla vittoria contro il Lumezzane e dal successivo pari a reti inviolate. Il successo sul Brescia ha quindi riportato le gialloblù sulla strada della vittoria, confermando la loro capacità di restare competitive anche dopo un risultato meno favorevole.

Sabato, a Granarolo, il campo offrirà indicazioni importanti per entrambe le formazioni. Il Bologna cercherà di dare continuità alla prova di Venezia e di sfruttare l’occasione per avvicinarsi alla vetta; il Frosinone, invece, proverà a difendere la propria imbattibilità. Con un solo punto a separarle, chi riuscirà a imporsi potrà compiere un passo significativo in questo primo scorcio di campionato.

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