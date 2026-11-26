Di seguito trovate le notizie di oggi in casa Bologna FC.

Bologna FC, la conferenza stampa di Palladino

Consueto ritrovo dalla sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli per Raffaele Palladino. L’allenatore rossoblù ha rilasciato molti spunti, alla vigilia della trasferta di Venezia, presentando la partita di domani e parlando di temi delicati: l’attacco che raccoglie pochi frutti, il suo rapporto con Bologna e il presidente Saputo, i discorsi fatti con la dirigenza sul calciomercato, la rosa a disposizione, Heggem nuovamente tra i convocati.

Trovate qui la conferenza integrale di mister Palladino.

Qui, invece, i precedenti della partita Venezia-Bologna FC.

Le possibili scelte di Palladino: tanti dubbi in vista dell’anticipo di domani sera alle 20.45.

Rinnovo di Miranda e retroscena di mercato

Se ne parla da circa una settimana e i colloqui continuano ad andare avanti. Quella tra Juan Miranda e il Bologna è una storia che potrebbe continuare fino al 2030. I rossoblù vorrebbero blindare il terzino sinistro spagnolo, forti anche dell’opzione di rinnovo fino al 2028, in essere.

Qui le novità di giornata che riguardano il rinnovo tra il Bologna e Miranda.

Su Miranda un retroscena di calciomercato che riguarda il Milan: ne parliamo qui.

Calciomercato Bologna FC

Le notizie di oggi in casa Bologna FC riportano di alcuni interessamenti nei riguardi di Artem Dovbyk e Nikola Moro. L’attaccante ucraino, per cui il possibile rientro anticipato verso Roma sembra sempre più probabile, stuzzica l’idea di alcune squadre spagnole: l’ultima ad essersi inserita nei discorsi che riguardano l’ex pichichi de La Liga è il Valencia. Sirene di calciomercato anche per Nikola Moro.

Qui trovate tutte le novità di oggi sul fronte calciomercato.

Le richieste per Dovbyk: anche un club di serie A lo sta monitorando.

La nostra disamina sul possibile stravolgimento del reparto offensivo, qui.

L’intervista a Vignato: «Bologna è la squadra in cui, probabilmente, mi sono trovato meglio»

Emanuel Vignato è tornato a parlare ai microfoni di TMW. L’ala destra classe 2000 ha rispolverato i ricordi del suo passato a Bologna. Vignato ha parlato della sua esperienza accanto a Siniša Mihajlović, Thiago Motta, Zirkzee e Raimondo.

Trovate qui l’intervista di Emanuel Vignato.

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