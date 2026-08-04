Calciomercato e nuovi arrivi in cima alla lista – Bologna, le notizie di martedì 4 agosto

Nella giornata odierna, martedì 4 agosto, le notizie principali riguardanti il calciomercato del Bologna, sia in entrata che in uscita. Tra giovani nuovi arrivi e desideri, approfondiamo le novità del giorno.

Calciomercato Bologna – La situazione Lucumì e un nuovo interesse

Continua a tenere banco l’uscita di Jhon Lucumì. È di dominio pubblico la sua decisione di aspettare la Juventus, che nel frattempo gioca al ribasso con l’offerta da presentare al Bologna. Alcuni club di Premier League vorrebbero ingaggiare il difensore colombiano: Lucumì preferisce i bianconeri di Torino e lo ha già dimostrato nei confronti dei gradimenti di Como e Nottingham Forest.

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In entrata si segnala l’interesse dei rossoblù per Gudelj, centrocampista svincolato ex Siviglia. Sul calciatore serbo classe 1991 c’è la concorrenza dell’Udinese.

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L’intervista a Cremonini

Cesare Cremonini, cantautore e storico tifoso rossoblù, ha rilasciato un’interessante intervista in cui parla del rapporto con la squadra di cui é appassionato. Tra aneddoti su Bologna e il suo Bologna e dolci ricordi della finale di Roma.

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Nuovo arrivo a Bologna…e vecchie conoscenze

Colpo di mercato per la Primavera guidata da mister Morrone. Il Bologna accoglie, infatti, Edoardo Trifelli, laterale classe 2007 che arriva da L’Aquila.

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Chi, invece, potrebbe rimanere a dispetto delle aspettative é El Azzouzi, che ha stupito e convinto mister Tedesco durante il ritiro.

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