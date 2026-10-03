Il compleanno dei rossoblù, Morrone sogna lo scudetto, nuovo stadio e Mbangula è già finita? Bologna, le notizie di sabato 3 ottobre

Il 3 ottobre di 117 anni fa nasceva il Bologna, grazie a un manipolo di venticinque appassionatissimi lungimiranti. Avevano intravisto ciò che il calcio avrebbe potuto rappresentare e trasmettere per le esistenze di milioni di persone. Questo sport arrivò sotto le Due Torri grazie alla loro perseveranza. Tanti auguri Bologna!

La birreria Ronzani: l’episodio fondativo.

Bologna: Morrone crede nello Scudetto?

L’allenatore della Primavera del Bologna, Stefano Morrone, in poco più di un anno ha creato una squadra di altissimo livello e i risultati recenti stanno lì a testimoniarlo. Non è un mistero che il tecnico rossoblù creda nello Scudetto di categoria.

Trovate qui l’articolo sulla Primavera.

Mbangula: avventura già ai titoli di coda?

Lo scarso minutaggio di queste prime uscite non aiuta sicuramente. A ciò bisogna aggiungere che Mbangula non sembra essersi perfettamente nei meccanismi del Bologna. Ed è anche chiaro che l’avvicendamento in panchina, con il passaggio di testimone da chi lo aveva voluto, Tedesco, a Palladino non contribuisca a migliorare le cose. Una serie di episodi potrebbero spingere il calciatore belga verso il rientro anzitempo in quel di Brema, già nella finestra di calciomercato invernale.

Trovate qui l’articolo.

Bologna – Situazione nuovo stadio

Ne abbiamo già parlato negli scorsi giorni: il nuovo impianto dovrà vivere tutto l’anno. Per questo il progetto in cantiere dovrà necessariamente attingere da altri eventi, e non essere legato esclusivamente al calcio e al Bologna. Il nodo degli investimenti, inoltre, preme sulle intenzioni future: Fenucci è alla ricerca di probabili e possibili investitori.

Qui, tutti gli aggiornamenti relativi alle notizie sul nuovo stadio.

Retroscena sul trasferimento di Jonathan Rowe

A mettere una parola fine – forse – sul trasferimento chiacchieratissimo di fine estate che ha portato Jonathan Rowe a Bergamo, ci ha pensato il direttore sportivo dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli. Il dirigente orobico è intervenuto dal palco del Festival dello Sport di Trento.

Qui le dichiarazioni di Giuntoli sull’affare Rowe.

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