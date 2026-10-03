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Il compleanno dei rossoblù, Morrone sogna lo scudetto, nuovo stadio e Mbangula è già finita? Bologna, le notizie di sabato 3 ottobre

Bologna – Il riassunto delle principali notizie della giornata odierna, sabato 3 ottobre: nuovo stadio, Morrone, Rowe e Mbangula

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14 secondi fa

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Il Bologna sotto i propri tifosi (© Damiano Fiorentini)
Il Bologna sotto i propri tifosi (© Damiano Fiorentini)
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Il 3 ottobre di 117 anni fa nasceva il Bologna, grazie a un manipolo di venticinque appassionatissimi lungimiranti. Avevano intravisto ciò che il calcio avrebbe potuto rappresentare e trasmettere per le esistenze di milioni di persone. Questo sport arrivò sotto le Due Torri grazie alla loro perseveranza. Tanti auguri Bologna!

La birreria Ronzani: l’episodio fondativo.

I giocatori rossoblù sotto la curva dopo Bologna-Como (1-0)

I giocatori rossoblù sotto la curva dopo Bologna-Como (1-0) (© Damiano Fiorentini X 1000cuorirossoblù)

Bologna: Morrone crede nello Scudetto?

L’allenatore della Primavera del Bologna, Stefano Morrone, in poco più di un anno ha creato una squadra di altissimo livello e i risultati recenti stanno lì a testimoniarlo. Non è un mistero che il tecnico rossoblù creda nello Scudetto di categoria.

Trovate qui l’articolo sulla Primavera.

Morrone, Primavera Bologna (@1000 Cuori Rossoblù)

Morrone, Primavera Bologna (@1000 Cuori Rossoblù)

Mbangula: avventura già ai titoli di coda?

Lo scarso minutaggio di queste prime uscite non aiuta sicuramente. A ciò bisogna aggiungere che Mbangula non sembra essersi perfettamente nei meccanismi del Bologna. Ed è anche chiaro che l’avvicendamento in panchina, con il passaggio di testimone da chi lo aveva voluto, Tedesco, a Palladino non contribuisca a migliorare le cose. Una serie di episodi potrebbero spingere il calciatore belga verso il rientro anzitempo in quel di Brema, già nella finestra di calciomercato invernale.

Trovate qui l’articolo.

Samuel Mbangula - Calciomercato Bologna

Samuel Mbangula – Calciomercato Bologna (© 1000 Cuori Rossoblù)

Bologna – Situazione nuovo stadio

Ne abbiamo già parlato negli scorsi giorni: il nuovo impianto dovrà vivere tutto l’anno. Per questo il progetto in cantiere dovrà necessariamente attingere da altri eventi, e non essere legato esclusivamente al calcio e al Bologna. Il nodo degli investimenti, inoltre, preme sulle intenzioni future: Fenucci è alla ricerca di probabili e possibili investitori.

Qui, tutti gli aggiornamenti relativi alle notizie sul nuovo stadio.

Retroscena sul trasferimento di Jonathan Rowe

A mettere una parola fine – forse – sul trasferimento chiacchieratissimo di fine estate che ha portato Jonathan Rowe a Bergamo, ci ha pensato il direttore sportivo dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli. Il dirigente orobico è intervenuto dal palco del Festival dello Sport di Trento.

Qui le dichiarazioni di Giuntoli sull’affare Rowe.

Jonathan Johnny Rowe con la maglia del Bologna (© Damiano Fiorentini)

Jonathan Rowe (© Damiano Fiorentini)

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