Il nodo Stadio tra incontri delle parti e con la cittadinanza, l’intervista a Italiano e altre curiosità: Bologna, le notizie di giovedì 24 settembre

Le principali notizie riguardanti il Bologna di giovedì 24 settembre.

Questione nuovo Stadio

Qualcosa si muove anche perché bisogna accelerare il passo. Ne avevamo parlato già nelle scorse settimane. La questione relativa al nuovo stadio, è una storia che deve svilupparsi in tempi brevi anche per via della candidatura ad Euro 2032. Questo sabato è in programma, al cinema Perla dalle 9.30 alle 12.30, un incontro con la cittadinanza bolognese per sciogliere i dubbi sulla fattibilità del progetto.

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Nel frattempo, il Bologna continua a lavorare sinergicamente con BolognaFiere per rendere concreta l’operazione. Non solo i due partner già conosciuti: la novità è che potrebbero entrare nell’affare anche soggetti terzi che apporterebbero una crescita sul piano economico, destinando il cantiere del nuovo stadio ad un aspetto polifunzionale, non solo legato al calcio. Tra lunedì e martedì se ne saprà di più.

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Qui, invece, il nostro sondaggio.

Torna a parlare Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio. Tanti i temi sviscerati dall’allenatore del Besiktas ex rossoblù: la sua attualità, i sogni nel cassetto, i momenti negativi di Bologna e Fiorentina.

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Mentre qui il retroscena sull’addio.

Bologna, curiosità tra valore della rosa e convocati

Sono ben 12 i calciatori rossoblù convocati dalle rispettive nazionali. Il Bologna, in Serie A, è il sesto club per numero di convocati a pari merito con Inter e Torino. Sopra ai rossoblù Como, Milan, Atalanta e Frosinone.

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Calato drasticamente, invece, il valore della rosa rossoblù; nonostante ciò, il Bologna rimane stabilmente nella top-10 di Serie A in questa speciale classifica.

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Domani amichevole in famiglia tra la prima squadra e la Primavera al centro sportivo Niccoló Galli.

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