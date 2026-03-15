Italiano post Sassuolo-Bologna (0-1): «Oggi vittoria di squadra»

Successo fondamentale per il Bologna al Mapei Stadium contro il Sassuolo che porta i rossoblù a cinque lunghezze dal settimo posto dell’Atalanta. Le parole di Vincenzo Italiano a fine partita.

Il post partita di Italiano

«Il primo tempo è stato giocato sulla scia della prestazione di giovedì, qualità e velocità. Ottimo davvero poi loro hanno cambiato sistema e ci hanno fatto abbassare ma pericoli veri e propri non ne abbiamo corsi. Bravi i ragazzi non era facile e abbiamo fatto una grande prova e ci servirà per preparare al meglio la sfida contro la Roma. Sono contento per Dallinga, grande gol, mi era già piaciuto anche con la Roma. Aggiungiamo tre punti preziosi alla classifica. Per gli infortuni sembra solo qualcosa di muscolare».

Sulle occasioni sbagliate:

«Oggi abbiamo aumentato le palle gol, creando di squadra senza troppi individualismi, peccato non aver raddoppiato. Temevo il Sassuolo, squadra libera di testa e che gioca veloce, li abbiamo fronteggiati al meglio».

Sulla prova di Sohm:

«Da quando è arrivato ci sta dando una grande mano, oggi sono contento della sua prestazione».

Sul rientro di Heggem:

«Heggem è rientrato da due allenamenti va valutato. La difesa oggi molto bene, avevo anche pensato di schierare Helland dall’inizio, avrà possibilità».

Su Orsolini:

«Ha lavorato per la squadra e sono molto contento così come di tutto il reparto d’attacco».

Sul turnover:

«Giocare giovedì-domenica è la cosa più complicata. Meno di 72 ore è rischioso. Oggi bisognava ruotate e ha risposto presente chi ha giocato. A Roma farà la differenza la freschezza».

Sulla classifica:

«Potevamo ottenere di più ma per demeriti nostri. Nel calcio però bisogna archiviare e in queste nove partite ci giocheremo tutto».

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