Le prime parole di Dovbyk e Piccoli, il sondaggio dei Rangers per Ferguson, Orsolini ad un passo dal rinnovo: Bologna, le notizie di venerdì 14 agosto

Tantissimi gli aggiornamenti odierni che precedono la giornata di Ferragosto: il Bologna domani scenderà in campo in amichevole contro il Brighton all’Amex Stadium, ma ciò che tiene banco in casa rossoblù è principalmente il calciomercato.

Le prime considerazioni di Dovbyk e Piccoli

Il nuovissimo duo d’attacco rossoblù, impersonificato da Artem Dovbyk e Roberto Piccoli, rappresenta la rivoluzione offensiva del Bologna. I due hanno rilasciato le prime dichiarazioni da giocatori rossoblù. Il centravanti ucraino sente la fiducia della società e dei compagni. La sua ultima stagione a Roma, condizionata da un serio infortunio, non ne ha mostrato le potenzialità e ha ribadito che in Italia non si è vista la sua versione migliore.

Trovi qui l’intervista a Dovbyk.

L’attaccante italiano fin da piccolo conosce Sartori: ha parlato della città, dell’ambiente e del club, esattamente come l’attaccante ucraino.

Clicca qui per le prime parole di Piccoli.

Giornata ricca di spunti e interviste. Stefano Del Corona, direttore di Fiorentinanews.com ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni. Ha parlato dell’affare Piccoli, degli incroci di mercato Fabbian e Joao Mario e del mercato della viola.

Trovi qui l’intervista a Del Corona.

Orsolini c’è…

Una delle notizie più attese di questa sessione estiva di calciomercato per il Bologna è il rinnovo di Riccardo Orsolini. La trattativa è ai dettagli finali e si aspetta esclusivamente l’ufficialità del prolungamento di contratto dell’esterno destro marchigiano.

Clicca qui per scoprire tutti i dettagli del rinnovo.

Calciomercato Bologna – Ilic a Cesena e Ferguson rimane sotto le Due Torri

Ilic ha rinnovato il proprio contratto in essere con il Bologna e andrà in prestito in serie B al Cesena. L’operazione di cui avevamo già parlato nelle scorse settimane è divenuta ufficiale. Inoltre, la notizia della serata è tutta su Lewis Ferguson: lo scozzese sarebbe stato sondato dai Rangers di Glasgow, i quali però avrebbero stoppato immediatamente qualsiasi intenzione visto il prezzo fuori portata per le casse del club. Anche il padre di Ferguson, Derek, ha commentato la trattativa.

Clicca qui per l’ufficialità di Ilic.

Qui trovi le parole del padre di Ferguson e la notizia riguardante la trattativa.

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