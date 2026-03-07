I convocati, una chiamata dalla Nazionale e le scelte di Italiano: tutte le notizie di oggi, 7 marzo

A meno uno dalla sfida interna contro il Verona, la giornata di oggi si è confermata impegnativa per i rossoblu. Sono infatti usciti i convocati di domani e mister Italiano è andato in conferenza stampa. Ma andiamo per gradi, perché le notizie sul Bologna FC di oggi sono tante e non vogliamo perdere neppure una.

I convocati senza Heggem

Nella giornata di oggi, come anticipavamo, sono usciti i convocati. L’unica novità è rappresentata dall’assenza di Heggem, accompagnato da Freuler (squalificato) e Miranda. Juan dovrebbe tornare per la sfida di giovedì, secondo un’indiscrezione odierna, mentre il suo “collega” Lyko è già pronto ad assaggiare il campo. Infine, è stato chiamato anche Dallinga, nonostante la tendinite che lo ha colpito negli ultimi giorni.

Orso torna nei giri della Nazionale

Finalmente, Riccardo Orsolini ritorna a “bussare” anche alle porte della Nazionale. Il CT Gattuso lo ha inserito nella lista dei sessanta preconvocati per gli spareggi del mondiale, e tutta Bologna spera che il 7 possa vestire ancora una volta la maglia azzurra. Specialmente in un momento delicato come questo.

Italiano in conferenza: «Pensiamo solo al Verona»

Mister Italiano si è presentato in conferenza stampa nel primo pomeriggio per rispondere alle domande dei giornalisti sulla prossima partita e sul periodo che aspetta il suo Bologna. Tra i temi trattati, nell’articolo relativo troverete l’obbligo di concentrarsi sulla gara di domani, la punta titolare, già scelta, e il momento di Orsolini.

Primavera in campo contro la Lazio

L’ultima notizia di oggi riguarda la Primavera, scesa in campo oggi contro la Lazio. I biancocelesti hanno vinto per 1-2, nonostante la rete della speranza di Castaldo. Il momento per i rossoblu resta buono, anche perché Negri aveva anche pareggiato con un gol fondamentale annullato per fuorigioco.

