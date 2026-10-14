Ci risiamo, Palladino si trova ancora di fronte a un bivio: Pessina o Skorupski?

In casa Bologna continua a tenere banco la questione del portiere. Dopo un avvio di stagione sotto tono, per usare un eufemismo, da parte di Skorupski, adesso si aggiunge anche l’errore di Pessina contro il Lecce. Come riportato da Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna, in terra salentina Palladino aveva già fatto una scelta eloquente, decidendo di schierare il giovane estremo difensore al posto del veterano polacco, anche dopo aver trascorso circa venti giorni con la maglia azzurra.

Nonostante l’uscita a vuoto del classe 2007, che ha propiziato il momentaneo pareggio sul 1-1 firmato da Fatah, al termine della partita il tecnico rossoblù non si è dimenticato di spendere due parole in merito al suo giocatore: «Credo tanto in Pessina, anche lui ha bisogno di sbagliare ma dobbiamo guardare la crescita di questo ragazzo. Sono stato anche io un giovane calciatore e quando sbagliavo volevo che il mio allenatore mi desse fiducia». Un vero e proprio attestato di stima e rispetto nei confronti del proprio diamante grezzo.

La storia di Palladino insegna

E adesso, cosa succederà? Se lo chiedono in molti sotto le Due Torri, dubbiosi se contro l’Inter tornerà tra i pali Skorupski, nel tentativo di rivederlo ai suoi livelli, oppure se si sceglierà la linea della continuità con Pessina. La carriera di Palladino ha già evidenziato una cosa: al tecnico non piace alternare i portieri; scelto uno, si va tendenzialmente avanti con lui.

Così era stato a Monza (Di Gregorio), allo stesso modo a Firenze (De Gea), e infine a Bergamo (Carnesecchi). In questa fatidica scelta, l’allenatore rossoblù sarà aiutato da Giorgio Bianchi, il preparatore dei portieri con cui ha già condiviso l’esperienza alla Fiorentina. Al momento, Pessina sembra il favorito per strappare una maglia da titolare in via definitiva.

Avanti così almeno fino a gennaio

Quando il tecnico del Bologna avrà sciolto le riserve, dunque, si proseguirà in tal senso fino a gennaio. Lì, se si renderà necessario, la dirigenza potrà decidere di intervenire sul mercato. Occhio proprio a Di Gregorio, già visto sotto l’ala di Palladino nell’avventura a Monza, ora di proprietà della Juventus ma in prestito al Bournemouth.

Purtroppo, la situazione adesso è questa. Il club felsineo si trova alle prese con un problema, non da poco, che avrebbe dovuto risolvere in estate, colmando con un innesto il vuoto lasciato dal partente Ravaglia. Invece non si è fatto niente, e sfortunatamente si sta raccogliendo quello che si è seminato.

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