Rowe dice ‘no’ alla Turchia, Lucumì e Dallinga lasciano ufficialmente i rossoblù, mentre i giovani in prestito fanno faville in Coppa Italia: Bologna, le notizie di lunedì 17 agosto

Giornata movimentata, quella odierna, in quel di Bologna. Molte notizie caratterizzano questo lunedì 17 agosto. La prima, e anche la più apprezzata, riguarda il futuro di Jonathan Rowe. Il talentuoso esterno inglese ha rifiutato un’offerta proveniente dalla Turchia, più precisamente dal Fenerbahçe.

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Lucumì lascia Bologna

Jhon Lucumì nella mattinata di oggi ha lasciato ufficialmente il Bologna. Il difensore colombiano ha firmato con la Juventus dopo l’estenuante trattativa estiva e si trasferisce a Torino per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, a cui si potrebbero aggiungere ulteriori 2 milioni di bonus.

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L’intervista di Lewis Ferguson

Il centrocampista scozzese ha rilasciato una lunga intervista a Dario Cervellati su Stadio. Tantissimi i temi portati in auge dal calciatore. Inizialmente la panoramica della sua avventura in rossoblù, giunta al quinto anno. Tante le curiosità richieste sul nuovo allenatore, Domenico Tedesco. Il Bologna di questo pre-campionato, tra ritiro e amichevoli estive. Gli obiettivi e le mire europee di Lewis Ferguson.

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Le prestazioni dei calciatori rossoblù in prestito

Grandissima attenzione da parte del Bologna su queste prime uscite ufficiali. È iniziata la Coppa Italia e tanti calciatori rossoblù in prestito in giro per lo Stivale hanno impressionato compagni e avversari. È il caso di Tomasevic che con il suo Mantova ha sbancato lo stadio Olimpico di Roma. I lombardi hanno battuto la Lazio, prossimo avversario del Bologna nella prima giornata di Serie A. Fanno festa anche Raimondo e Pyyhtiä: entrambi siglano una rete e passano il turno, rispettivamente, contro Juve Stabia e Catanzaro.

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Anche Dallinga saluta Bologna

Mancava esclusivamente l’ufficialità. Nella serata è arrivato il comunicato con cui il Bologna cede temporaneamente l’attaccante olandese al Colonia. Dallinga al termine della stagione 2026-2027 potrà essere riscattato dal club tedesco.

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