Paris Basketball-Virtus, Mumbrú: «Bravi a rimanere in partita fino agli ultimi possessi»

Vincere aiuta a vincere, e la squadra di Mumbrú ne è l’esempio perfetto. Contro il Paris Basketball è arrivata la terza vittoria consecutiva in Eurolega (94-96), quinta se si considera anche il campionato. Insomma, un periodo eccezionale per la Virtus Bologna, che se sta vivendo un sogno, non vuole decisamente svegliarsi.

Nella capitale francese si è rivisto il vecchio Derrick Alston Jr., quello capace di produrre tanto sbagliando pressoché niente: 23 punti, con uno straordinario 5/7 da tre. Dietro di lui, la macchina bianconera ha lavorato all’unisono. Da evidenziare gli 11 rimbalzi di Aliou Diarra, e i 7 a testa di Wendell Moore Jr. e Kessler Edwards. Altra nota più che positiva della serata virtussina è l’impatto dalla panchina di Rasheed Bello: per lui 12 punti con 4 assist, in soli 12 minuti sul parquet.

Tra le fila di coach Lefèvre, orfano di Nadir Hifi, i protagonisti indiscussi rispondono ai nomi di T.J. Warren (19 punti) e soprattutto Tyson Etienne (23 punti e 7 assist), ultimo a mollare e autore di un secondo tempo sopra le righe.

Le parole di coach Álex Mumbrú al termine di Paris Basketball-Virtus

«Partita tosta stasera nonostante l’assenza di un giocatore importante come Hifi, sapevamo che loro avrebbero dato il massimo perché dovevano colmare il vuoto lasciato dalla sua assenza. Credo che non abbiamo giocato un buon primo quarto, poi siamo riusciti nel secondo quarto a colmare il gap aumentando il nostro livello difensivo. Nel terzo quarto il discorso è stato lo stesso del primo quarto: non siamo stati bravi nei primi minuti del quarto. Però siamo stati bravi a rimanere in partita fino agli ultimi possessi, riuscendo a vincere la partita».

Il riepilogo della partita

Paris Basketball vs Virtus Bologna: 94-96

(26-26, 38-46, 65-64)

Paris: Warren 19, Tarpey 5, Cavaliere 2, Herrera 12, Rhoden 9, Etienne 23, Ajayi 2, Dokossi 6, Faye 10, Morgan 3, Hommes 3, Pereira.

Virtus: Bello 12, Frazier 8, Carr 11, Kokila 2, Casarin 2, Moore Jr. 14, Edwards 5, Baldasso, Alston Jr. 23, Diarra 8, Klintaman, Diouf 11.

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