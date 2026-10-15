Virtus-Baskonia, Frazier: «Contenti di tornare a giocare in casa davanti ai nostri tifosi»

Avanti un’altra. Neanche quarantotto ore dopo la prima storica vittoria ai danni del Paris Basketball, la Virtus Bologna torna a calcare il parquet europeo. Venerdì, alle 20.30, le Vu Nere ospiteranno il Baskonia al Madison di Piazza Azzarita, in occasione del Round 6 di Eurolega. Nonostante un calendario insidioso e all’insegna delle trasferte, la truppa di Álex Mumbrú ha sorpreso tutti con un record complessivo di 3 successi a fronte di 2 sconfitte.

Al PalaDozza, però, arriva la formazione basca, che tenterà con tutte le sue forze di mettere i bastoni fra le ruote ai bianconeri. Nello spogliatoio spagnolo si respira aria di cambiamento, dopo che di recente Paolo Galbiati ha salutato la compagine iberica, lasciando il posto a un volto familiare: Velimir Perasović. Di fatto, il tecnico croato ha già militato tra le fila del Baskonia sia come giocatore (1993-1997) che come allenatore (2005-2007, 2015-2016, 2018-2019).

Il club di Vitoria, al momento, ha collezionato 1 sola vittoria su 5 partite totali, di cui 4 tra le mura amiche della Buesa Arena. Sebbene la classifica sorrida maggiormente alla Virtus, non bisogna esserne tratti in inganno. Domani sera sarà una partita vera e combattuta, in cui entrambe le squadre si presenteranno con il coltello tra i denti: le Vu Nere per proseguire la loro straordinaria cavalcata, il Baskonia invece per invertire il trend negativo.

Le parole di coach Álex Mumbrú alla vigilia di Virtus-Baskonia

«Partita importante, in casa nostra davanti ai nostri tifosi al Paladozza. Tutti sappiamo che quando una squadra cambia allenatore c’è subito un reazione positiva e dunque sarà più difficile per noi: dovremo rimanere concentrati per 40′. Baskonia gioca con un pace alto, con ottimi giocatori in attacco dunque sarà importante partire da una difesa dura».

Le dichiarazioni di Trent Frazier prima di Virtus-Baskonia

«Contenti di tornare a giocare in casa, davanti ai nostri tifosi. Veniamo da una partita dura ieri ma è già tempo di proiettarsi alla prossima e abbiamo già iniziato a prepararci mentalmente alla gara di domani contro il Baskonia. Di fronte avremo una squadra di talento, che gioca in maniera veloce e per questo dovremo farci trovare pronti in entrambi i lati del campo per 40′. L’obiettivo è quello di eseguire il nostro piano partita, muovendo e condividendo la palla e cercando di divertirci».

Le informazioni sulla partita

Virtus Bologna vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz, Venerdì 16 ottobre ore 20.30, PalaDozza (Bologna).

Arbitri: Milan Nedović, Joseph Bissang, Uroš Obrknežević.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

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