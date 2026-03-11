Vigilia di EL, tra convocati, conferenza di Italiano e molto altro: Bologna, le notizie dell’11 marzo

La vigilia dell’euroderby tra Bologna e Roma domina l’attualità sotto le Due Torri. Dalla conferenza stampa di Vincenzo Italiano alle possibili scelte di formazione, con uno sguardo sui biglietti venduti e le opinioni di diversi ex protagonisti rossoblù: ecco le principali notizie della giornata del Bologna.

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa pre Bologna-Roma

Nella conferenza stampa della vigilia, Vincenzo Italiano ha chiesto alla squadra una prestazione più attenta rispetto a quella vista contro il Verona. Contro la Roma servirà soprattutto maggiore concretezza nelle due aree di rigore per restare in corsa nel doppio confronto europeo.

Qui per le dichiarazioni integrali di mister Italiano

La lista dei convocati di Vincenzo Italiano

Per la sfida europea contro la Roma Italiano avrà a disposizione ventiquattro giocatori. Tornano tra i disponibili anche Heggem e Miranda, rientrati in gruppo negli ultimi giorni: due recuperi che permettono al tecnico di avere più soluzioni soprattutto in difesa.

Qui la lista completa dei convocati

I numeri sui biglietti venduti per Bologna-Roma

Nonostante l’importanza della partita, il Dall’Ara non dovrebbe registrare il tutto esaurito per l’andata degli ottavi di Europa League. Al momento sono attesi circa 25 mila spettatori, con l’obiettivo di arrivare a quota 27 mila grazie anche ai circa 900 tifosi giallorossi presenti.

Qui tutti i dettagli sui biglietti

Le parole di alcuni ex rossoblù

Alla vigilia della sfida europea sono arrivate anche le analisi di alcuni ex protagonisti rossoblù. Jonathan Binotto ha invitato la squadra a ritrovare compattezza dopo il ko con il Verona, mentre Michele Paramatti ha sottolineato come l’Europa League di fatto sia l’unico vero e fattibile obiettivo di questa stagione.

Qui le dichiarazioni di Jonathan Binotto

Qui le dichiarazioni di Michele Paramatti

Ancora mercato, stavolta dall’Anderlecht

Intanto arrivano segnali – parzialmente – positivi dal prestito di Mihajlo Ilic all’Anderlecht. Dopo un periodo complicato e quasi nullo in maglia rossoblù, il difensore serbo è diventato titolare nelle ultime settimane, riaprendo scenari interessanti in vista del suo futuro, che non è detto sia a Bologna.

Qui i dettagli della situazione

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook