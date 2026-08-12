Il giorno di Piccoli e le ultime sullo stadio: Bologna, le notizie di oggi 12 agosto

Poteva sembrare un semplice mercoledì di agosto, ma i rossoblu hanno scelto di fare le cose in grande concludendo due trattative nel giro di poche ore. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema, a riepilogare tutte le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio, ci pensiamo noi.

Lo sbarco di Kuśič

Il primo colpo di giornata è in prospettiva: il Bologna ha concluso la trattativa per prelevare Luka Kuśič dalla Serie A slovena.

Essere o non essere: ecco quanto Saputo investirà per tornare in Europa

Il Bologna di Saputo si trova a riflettere sugli investimenti: senza Europa calano i ricavi, ma per tornarci serve una squadra competitiva. Per scoprire come la società ha risolto il dubbio amletico, clicca qui.

Nuovo stadio, è una corsa contro il tempo

Continua la telenovela che porterebbe i rossoblu ad avere una nuova futura casa. Tra le linee guida UEFA e la candidatura ad Euro 2032, ecco il programma stilato dalla giunta comunale. Attenzione, perché il range temporale è strettissimo…

Bologna è una regola

Anche senza Europa, il Bologna continua a guadagnarsi l’amore incondizionato dei suoi tifosi. Il club ha già strappato oltre 20.000 tagliandi stagionali tra tutti i settori dello stadio, ma è solo l’inizio…

Questione di ambizione

Gli avvicendamenti di mercato che hanno portato i rossoblu a investire su Piccoli e far partire Dallinga tracciano una linea precisa: ecco le ambizioni e le possibilità del nuovo Bologna targato Piccoli e Dovbyk.

Calciomercato Bologna, Piccoli day

Dopo giorni intensi di trattative e dubbi sulla formula, finalmente la dirigenza rossoblu ha trovato l’accordo decisivo con la Fiorentina. Roberto Piccoli sbarcherà a Bologna per contendersi una maglia da titolare con Artem Dovbyk: clicca qui e scopri la formula finale.

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