Bologna: con Orsolini ai box, tocca a Bernardeschi salire in cattedra

Entro, spacco, esco. Questa frase fotografa esattamente l’andamento della partita di Riccardo Orsolini nel match vinto per 1-2 contro il Lecce. Come riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, l’esterno rossoblù è tornato in campo in occasione della sfida del Via del Mare, sbloccando momentaneamente il risultato sullo 0-1 con una rovesciata sensazionale.

Tutto bello, se non fosse che il secondo infortunio in fila della sua sfortunata stagione non ha dato alternative, se non la sua sostituzione. «Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane», così dichiara la nota del Bologna. Insomma, una battuta d’arresto, l’ennesima, che non ci voleva, nè per il club nè per il giocatore.

Quali sono le partite che salterà?

Il Bologna dovrà dunque fare a meno del nativo di Ascoli Piceno fino al Derby contro il Parma, in programma il 7 novembre allo Stadio Tardini. Prima di questa partita, però, dovrà saltarne ben quattro: prima Inter, poi Cagliari, quindi Milan e infine Monza. Considerando che la squadra di Raffaele Palladino è alla disperata ricerca di punti, l’assenza del suo leader tecnico ed emotivo di certo non aiuta.

Inoltre, come se non bastasse, Riccardo Orsolini perderà ancora una volta il treno con destinazione la Nazionale del CT Mancini, dopo la già mancata convocazione, complice il precedente infortunio, nella recente finestra di Nations League.

Bernardeschi, tocca a te

Appena di ritorno da un infortunio, è Federico Bernardeschi il principale indiziato, unitamente a Nicolò Cambiaghi, a dover risollevare le sorti del Bologna nelle settimane a venire. Dopo il KO di Riccardo Orsolini, spetterà all’ex Juve e Fiorentina prendersi sulle spalle il club felsineo, nel tentativo di riportarlo ad alta quota in classifica. Ci aveva già provato nella prima apparizione in rossoblù di Raffaele Palladino, in occasione del match casalingo contro il Torino (1-1), dove aveva segnato, rischiato di fare doppietta e infine costretto al cambio a seguito di un fastidio muscolare.

Se a Lecce lo si è visto solo per un flash nel finale, contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter invece il suo contributo dovrà essere ben superiore. Una partita, quella, dal sapore particolare per l’esterno del Bologna: proprio contro la formazione milanese il 22 dicembre 2025, in Supercoppa, riportò la frattura della clavicola che lo tenne fuori per un mese e mezzo.

Dunque: dentro Bernardeschi, fuori Orsolini; è questo il succo del discorso. Sabato, contro i detentori dello Scudetto, il Bologna, spinto dal popolo rossoblù, dovrà dare tutto quello che ha per cercare di risalire la corrente dopo un avvio di campionato decisamente in salita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook