Bologna FC
La probabile formazione anti-Inter, la nuova terza maglia e Tomasevic sale in cattedra: Bologna, le principali notizie di oggi, giovedì 15 ottobre 2026
Ecco tutte le principali notizie della giornata odierna
Di seguito, le principali notizie legate all’universo del Bologna FC della giornata odierna.
Bologna-Inter: attesa per la sfida di sabato pomeriggio
La notizia dell’indisponibilità di Lautaro Martinez, in seguito all’infortunio di Curtis Jones, inaugura la giornata del Bologna. I rossoblù hanno svolto una seduta tattica all’antivigilia della sfida in programma con i nerazzurri. I dubbi di formazione accompagneranno Raffaele Palladino nei giorni rimanenti allo scontro del Dall’Ara: chi giocherà in porta tra Pessina e Skorupski? Chi sarà titolare al centro della difesa?
Qui trovate la nostra disamina sui portieri.
Per la probabile formazione cliccate qui.
Qui la delicata scelta tra Skorupski e Pessina.
La nuova maglia del Bologna FC
Il nuovo kit, già acquistabile sul sito ufficiale del Bologna e negli store del club, è uscito stamane: protagonisti il color oro e la Torre Maratona. I testimonial del lancio sono stati Orsolini, Pobega, Enem e Dovbyk.
Qui trovate tutti i dettagli della terza maglia rossoblù.
Bologna FC – Lontano da casa
Prosegue la nostra rubrica dedicata ai giocatori rossoblù in prestito in giro per l’Europa: Karlsson e Tomasevic battono colpi. Il difensore montenegrino classe 2006 sta stupendo in Serie B con la maglia del Mantova. Sei presenze con il 100% della titolarità e l’87% di minuti giocati. La squadra lombarda occupa la seconda posizione del campionato di cadetteria.
Qui la nostra rubrica comprensiva di tutti i giocatori.
Dallinga si è operato
Ne ha dato notizia direttamente il calciatore olandese, attraverso una storia Instagram. L’attaccante, in prestito al Colonia, aveva riportato in precedenza la rottura del legamento crociato. Dallinga si è trasferito in Germania durante la finestra del calciomercato estivo: il club tedesco potrà riscattarlo dal Bologna FC al termine della stagione, pagando 11 milioni per l’acquisto dell’intero cartellino.
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