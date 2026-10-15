La probabile formazione anti-Inter, la nuova terza maglia e Tomasevic sale in cattedra: Bologna, le principali notizie di oggi, giovedì 15 ottobre 2026

Di seguito, le principali notizie legate all’universo del Bologna FC della giornata odierna.

Bologna-Inter: attesa per la sfida di sabato pomeriggio

La notizia dell’indisponibilità di Lautaro Martinez, in seguito all’infortunio di Curtis Jones, inaugura la giornata del Bologna. I rossoblù hanno svolto una seduta tattica all’antivigilia della sfida in programma con i nerazzurri. I dubbi di formazione accompagneranno Raffaele Palladino nei giorni rimanenti allo scontro del Dall’Ara: chi giocherà in porta tra Pessina e Skorupski? Chi sarà titolare al centro della difesa?

Qui trovate la nostra disamina sui portieri.

Per la probabile formazione cliccate qui.

Qui la delicata scelta tra Skorupski e Pessina.

La nuova maglia del Bologna FC

Il nuovo kit, già acquistabile sul sito ufficiale del Bologna e negli store del club, è uscito stamane: protagonisti il color oro e la Torre Maratona. I testimonial del lancio sono stati Orsolini, Pobega, Enem e Dovbyk.

Qui trovate tutti i dettagli della terza maglia rossoblù.

Bologna FC – Lontano da casa

Prosegue la nostra rubrica dedicata ai giocatori rossoblù in prestito in giro per l’Europa: Karlsson e Tomasevic battono colpi. Il difensore montenegrino classe 2006 sta stupendo in Serie B con la maglia del Mantova. Sei presenze con il 100% della titolarità e l’87% di minuti giocati. La squadra lombarda occupa la seconda posizione del campionato di cadetteria.

Qui la nostra rubrica comprensiva di tutti i giocatori.

Dallinga si è operato

Ne ha dato notizia direttamente il calciatore olandese, attraverso una storia Instagram. L’attaccante, in prestito al Colonia, aveva riportato in precedenza la rottura del legamento crociato. Dallinga si è trasferito in Germania durante la finestra del calciomercato estivo: il club tedesco potrà riscattarlo dal Bologna FC al termine della stagione, pagando 11 milioni per l’acquisto dell’intero cartellino.

Qui le parole di Dallinga.

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