Lontano da Casa – Karlsson a quota un assist in 4 presenze, primo gol per Tomasevic

Ecco un nuovo episodio di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Serie A ed estero: sconfitta per il Frosinone di Raimondo e Amey, il Sassuolo di Benja Dominguez pareggia con la Juve

La Serie A è ripartita dopo tre lunghe settimane di pausa Nazionali e il popolo rossoblù può ricominciare a osservare i suoi giocatori partiti dal capoluogo emiliano con la formula del prestito. Non particolarmente brillante il Frosinone di Antonio Raimondo e Wisdom Amey, uscito sconfitto 3-0 dalla trasferta di Napoli. L’attaccante romagnolo, a quota 4 reti nelle prime 6 giornate di campionato, è sceso in campo titolare ma non ha inciso e al 63′ è stato sostituto. Ancora in panchina Amey, a quota due presenze con i ciociari. Lo stesso vale per Benjamin Dominguez, rimasto in panchina nel match casalingo tra il suo Sassuolo e la Juventus (1-1). Finora l’argentino ha accumulato 6 presenze e un gol con i neroverdi tra Serie A e Coppa Italia.

Per quanto riguarda i giocatori in prestito in squadre estere, Jesper Karlsson ha all’attivo 4 presenze (2 da titolare e 2 da subentrato) nelle prime 4 partite giocate con gli svizzeri del Servette. Per lui anche un assist, arrivato nel 3-2 subito contro lo Young Boys (nonché unica sconfitta incassata finora dalla squadra ginevrina). È andata peggio a Thijs Dallinga, in forze al Colonia. A inizio ottobre, nel corso di un’amichevole contro il Viktoria Koln, l’olandese ha purtroppo rimediato la rottura del crociato, terminando anzitempo il suo 2026. Un infortunio che potrebbe cambiare i futuri piani del calciatore e del Bologna stesso.

Come se la stanno cavando i giocatori del Bologna in prestito in Serie B: Tomasevic, Ilic e Stivanello grandi titolari, Corazza in panchina per due partite consecutive

Continuano le soddisfazioni per Bodin Tomasevic, ex talento della Primavera rossoblù ora in prestito in Serie B al Mantova (con cui si sta ritagliando un ruolo da protagonista). Il giovane montenegrino ha realizzato la sua prima rete in 6 partite di campionato con i biancorossi, reduci dalla vittoria per 3-1 ottenuta in casa del Catanzaro e ora secondi in classifica. Quarta posizione per il Südtirol di Riccardo Stivanello (6 presenze e 100% di titolarità) e Niklas Pyyhtiä (ancora fermo a una sola presenza a causa di un problema fisico emerso alla prima giornata di campionato).

La decima posizione è occupata dal Cesena di Mihajlo Ilic: con 6 presenze all’attivo e il 100% di partite giocate dal primo minuto, il difensore serbo si conferma uno dei grandi titolari della squadra romagnola. Più in basso, al sedicesimo posto, c’è il Vicenza del difensore bolognese Tommaso Corazza, a quota un gol e un assist in 4 partite. Negli ultimi due match, però, è rimasto a guardare dalla panchina. Infine, la Juve Stabia di Luigi Caccavo è il fanalino di coda del campionato cadetto. Ancora zero presenze per il classe 2004 ex Lumezzane, arrivato a Bologna durante l’estate.

Serie C: Anatriello, Ebone e Menegazzo grandi protagonisti con il Lumezzane

Moltissimi anche i giocatori di proprietà del Bologna in prestito in Serie C. Il Lumezzane di Gennaro Anatriello (4 gol, 2 assist, 9 partite e il 100% di titolarità), Tommaso Ebone (2 gol e 2 assist in 9 partite) e Lorenzo Menegazzo (2 assist in 9 presenze) ha fatto un balzo in classifica e ora è decimo nel Girone A.

Ottavo posto del Girone B per il Perugia di Dimitar Papazov, a quota un assist in 7 presenze. Il Gubbio del portiere Nicola Bagnolini (15 gol incassati e zero clean sheet in 8 partite di campionato) occupa invece il terzultimo posto del girone. Quanto al Gruppo C, in quattordicesima posizione troviamo la squadra pugliese del Casarano. Qui milita il giovane e talentuoso centrocampista canadese Antoine N’Diaye, che però fino a questo momento ha raccolto solo due presenze e 41′.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook