Bologna – La nuova terza maglia e i testimonial al Macron Campus

Nel tardo pomeriggio di ieri, i canali ufficiali social di Macron hanno pubblicato un video di anticipazione allo shooting per la terza maglia del Bologna. Nel quartier ufficiale dell’azienda bolognese, il Macron Campus situato a Valsamoggia, Orsolini guida una golf-cart. Con il simbolo del Bologna ci sono Pobega (al suo fianco), Dovbyk ed Enem (seduti dietro). I quattro girano indisturbati all’interno del Campus, lasciandosi andare a sorrisi, clacson e ad un tour del colosso dell’abbigliamento sportivo. C’è tempo anche per l’imitazione della voce più riconoscibile dell’intero circus della Formula Uno: Orsolini simula un problema alla vettura, esclamando «problemi, problemi, problemi», un chiaro riferimento a Carlo Vanzini, giornalista di Sky Sport, che commenta il post di Macron con delle risate.

Bologna, terza maglia come da anticipazione

Ne avevamo già parlato, svelando il design della nuova maglia da gioco. La terza divisa ufficiale è color oro, con finiture rossoblù su collo e maniche. Sullo sfondo del colore principale, oltre allo sponsor ‘Saputo’, troviamo lo stilema della Torre Maratona (simbolo dello stadio Dall’Ara) e la scritta BFC 1909, oltre allo stemma del Bologna. Lo stilema della Torre è presente anche nel numero di maglia e nel colletto. I testimonial dell’uscita della terza maglia, immortalati dalle fotografie, sono proprio Orsolini, Pobega, Enem e Dovbyk.

I prezzi

Si parte dalla nuova maglia: 99 euro il costo, mentre i pantaloncini costeranno 53 euro e i calzettoni 22 euro. Da bambino, la nuova maglia costerà, invece, 82 euro, i pantaloncini 39 euro, mentre i calzettoni 19 euro. Come scrive il Bologna nella propria pagina Instagram, «our new third kit, shining in gold», ovvero, il nostro nuovo terzo kit che brilla d’oro.

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