Bologna, fiducia in Skorupski e Pessina: nessun intervento, liste piene

«Oggi ho scelto Pessina, nelle prossime vedremo», così Raffaele Palladino, in maniera lapidaria aveva spento le domande sulla decisione in Lecce-Bologna di schierare il classe 2007 al posto di Skorupski. Una scelta che, a posteriori, non ha pagato visto che la “tassa errore” i rossoblù l’hanno comunque pagata.

Questa volte, però, per merito dell’ardore e dei miglioramenti della squadra il conto totale della “sanzione” da pagare è stato azzerato. Ci ha pensato l’esterno destro docile di Jay Enem, che ha provocato grande emozione in panchina. Tanto che il tecnico campano è corso ad abbracciare Lukasz, quasi a sincerarsi che non il polacco (dopo l’errore col Torino, costato la vittoria all’esordio del mister) non si fosse risentito.

Fiduci in Skorupski e Pessina

Gli errori ora, tra i due portieri titolari, diventano nel complesso tre. E sicuramente pesano. Quelli del polacco, suo malgrado, sono costati almeno tre punti: uno a Bergamo e due contro il Torino al Dall’Ara. Dall’altra parte, quello di Massimo non è costato nulla, ma sicuramente pesa sulla testa del giocatore.

A fine partita i compagni e in particolare Skorupski sono corsi da Pessina per rincuorarlo dopo l’errore in uscita (bissato con un’altra uscita, per così dire, avventurosa) che ha portato al pareggio temporaneo di Fatah.

Poco male, in casa Bologna c’è estrema fiducia nella coppia di estremi difensori che devono proteggere la porta del Bologna. Nel loro carattere e nelle risorse tecniche di cui dispongono.

Nessun intervento

I rossoblù sperano che i preparatori dei portieri Giorgio Bianchi e Andrea Sentimenti riescano a fare emergere il meglio dei due portieri. C’è fiducia nei giocatori, ma anche in chi durante la settimana li prepara alla partita del fine settimana.

Come riporta Massimo Vitali sul Resto del Carlino, comunque non ci sarà dunque nessun intervento sul mercato per correggere questa situazione. Anche perché ad oggi dovresti intervenire sul mercato degli svincolati ed evidentemente non c’è nessuno alla pari dei due portieri del Bologna o anche solo lontanamente vicino al loro livello di affidabilità. Inoltre, i rossoblù non avrebbero comunque ulteriore spazio nelle liste per inserire elementi in rosa.

Va poi segnalato che, nel frattempo, la stagione di Federico Ravaglia al Watford non va molto meglio. Il portiere solo nell’ultimo weekend ha dovuto raccogliere dal fondo della sua rete quattro palloni. Lui sta giocano sempre, ma il club inglese della famiglia Pozzo allenato dall’italiano Alessio Dioni sta arrancando in Championship.

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