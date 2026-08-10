Il calciomercato rossoblù tra presumibili arrivi e possibili partenze e l’amichevole con il Brighton sullo sfondo: Bologna, le notizie di lunedì 10 agosto

Un’altra calda giornata volge al termine e, come nelle ultime settimane, le principali notizie sul Bologna riguardano gli intrecci del calciomercato rossoblù.

Calciomercato Bologna – Piccoli e Cabal sotto le Due Torri?

Si sono intensificate le voci che vorrebbero Roberto Piccoli e Juan Cabal prossimi a Casteldebole. Per l’attaccante italiano c’é ancora una distanza, seppur minima, tra richiesta viola e offerta rossoblù.

Per il difensore bianconero, invece, gli scenari sono più aperti. La trattativa tra Bologna e Juventus per il classe 2001 colombiano, non rientrerebbe nell’ipotetico passaggio di Lucumì a Torino. Trattative disgiunte e separate: i due club proveranno a regalare i due difensori ai rispettivi allenatori.

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Qui gli ultimi aggiornamenti su Cabal.

Tanto calciomercato…

Chi presto potrebbe lasciare il Bologna è Benjamín Domínguez. Sull’esterno argentino ci sono voci insistenti che lo spingono in direzione Sassuolo attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Lo stesso epilogo potrebbe riguardare Dallinga. Il Werder Brema è sulle sue tracce: il club tedesco punta a prendere in prestito l’attaccante olandese. Bisognerà capire se il Bologna aprirà a quest’opzione.

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Brighton-Bologna: attesa per l’amichevole in terra d’Albione

Nella giornata di ferragosto (sabato 15 agosto) il Bologna sfiderà in amichevole il Brighton & Hove Albion Football Club, nello stadio di casa dei Seagulls, all’Amex Stadium. I rossoblù, nonostante la difficoltà della sfida, proveranno a riscattare l’ultima partita persa con il Pisa. Tra meno di due settimane inizierà il campionato nell’impegno casalingo contro la Lazio e mister Tedesco cerca risposte dai suoi ragazzi.

I precedenti storici del Bologna in Inghilterra.

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