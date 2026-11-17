Di seguito trovate le principali notizie di oggi in casa Bologna FC.

Bologna FC – L’infortunio di Cambiaghi

Notizie molto positive quelle di oggi in casa Bologna. Cambiaghi si è sottoposto agli esami strumentali di rito per escludere lesioni alla caviglia, in seguito agli impegni con la Nazionale italiana. L’esterno offensivo brianzolo potrebbe addirittura recuperare per la sfida interna contro l’Udinese. Nella serata di ieri, l’amministratore delegato del club e vicepresidente, Claudio Fenucci ha ricevuto il ‘Premio città di Tolentino’ e ha rilasciato delle dichiarazioni che chiariscono le voci di mercato che aleggiano su Nicolò Cambiaghi.

Qui trovate le parole di Fenucci.

Trovate qui le ultime notizie sulle condizioni di Nicolò Cambiaghi.

Bologna FC – Il rinnovo di Bernardeschi

Federico Bernardeschi e il Bologna stanno trattando da tempo il rinnovo del contratto. L’attuale accordo scadrà il prossimo 30 giugno 2027. Al di là delle attuali contrattazioni, il club aveva inserito nel suo precedente contratto un’opzione a suo favore, che ne avrebbe garantito il rinnovo per un’ulteriore stagione (30 giugno 2028).

Trovate qui tutti i dettagli sul rinnovo di contratto tra Bernardeschi e il Bologna.

Il commento di Fenucci su Dovbyk e le ultime in vista dell’Udinese

Il vicepresidente del Bologna FC, Claudio Fenucci è intervenuto a margine del Premio Città di Tolentino per commentare le insistenti voci di mercato degli ultimi giorni che riguardano Artem Dovbyk.

Qui trovate le parole del vicepresidente rossoblù.

La notizia dell’ultima ora di oggi riguarda i dubbi di un possibile approdo del centravanti ucraino ne La Liga spagnola.

Qui il nostro approfondimento sulle motivazioni che renderebbero difficile il passaggio di Dovbyk in Spagna a gennaio.

Lo stadio Dall’Ara si prepara ad ospitare Bologna FC-Udinese. Tanta attesa per inseguire la quinta vittoria consecutiva e proseguire sulla falsariga del rendimento, estremamente positivo, messo in mostra nelle ultime settimane. Chi non sarà della sfida è Jay Enem, ancora ai box per l’infiammazione al tendine d’Achille.

Bologna-Udinese: numeri da capogiro.

Qui la notizia relativa al centravanti olandese, Jay Enem.

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