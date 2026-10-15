Calciomercato Bologna, quanto è costato veramente Pobega: le cifre

Tommaso Pobega da questo calciomercato estivo è a tutti gli effetti un giocatore del Bologna, dopo il riscatto esercitato (obbligatoriamente) dal club felsineo al termine dell’ultima annata dal Milan. Un arrivo, anzi ritorno, quello del centrocampista che era di fatto un acquisto a titolo definitivo.

Il riscatto obbligatorio del giocatore era scattato lo scorso febbraio dopo la vittoria della squadra rossoblù, allora guidata da Vincenzo Italiano, contro il Torino. Si può dire che fosse un acquisto definitivo mascherato da prestito per via della condizione che ha fatto scattare il riscatto obbligatorio: infatti, coi primi punti conquistati a febbraio dai felsinei è diventato obbligatoria l’acquisizione completa del cartellino.

Le cifre circolate

Pobega era passato dal Milan al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10/12 milioni di euro nel calciomercato estivo del 2024. I rossoblù avevano però deciso di procedere al riscatto al termine del 2024/25, rimandando i discorsi.

Discussione che poi è ripartita nei mesi successi e ad agosto 2025, su impulso anche di Vincenzo Italiano (suo sponsor numero 1), Tommaso è tornato sotto le Due Torri. La formula è quella descritta in precedenza in prestito con diritto che diventa obbligo a condizioni facilissime. I rumors del suo trasferimento parlavano di circa 7 milioni di euro per il suo acquisto da parte del club felsineo. Ma non è così.

Le vere cifre dell’acquisto di Pobega

Nelle prossime ore, il Consiglio di Amministrazione del Milan approverà il bilancio al 30 giugno 2026 riguardante la stagione 2025/26. Il documento è già disponibile ufficialmente e Radio Rossonera ha estrapolato alcuni passaggi e cifre interessanti.

Secondo il report ufficiale del bilancio del Milan, le cifre del riscatto di Pobega da parte del Bologna sono inferiori a quelle circolate in sede di calciomercato. Il centrocampista sarebbe costato solamente 4,9 milioni di euro, anziché 7 come ipotizzato. Una cifra decisamente più in linea con il rendimento del mediano ex Torino e Spezia.

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