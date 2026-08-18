I rossoblù alla ricerca del difensore, l’intervista a Domenico Tedesco e i 25.000 del Dall’Ara per la prima di campionato: Bologna, le notizie di martedì 18 agosto

Sale l’attesa per il primo impegno casalingo di lunedì prossimo, che vedrà il Bologna affrontare la Lazio di Gennaro Gattuso allo stadio Renato Dall’Ara. Saranno (ad oggi) 25.000 i tifosi presenti sugli spalti.

Per approfondire la notizia, clicca qui.

Non arrivano notizie rassicuranti da Formello, quartier generale biancoceleste. La tensione in casa Lazio sarebbe alle stelle dopo la prematura uscita al primo turno di Coppa Italia contro il Mantova.

Clicca qui per leggere la notizia.

L’intervista di Domenico Tedesco

Il nuovo allenatore rossoblù ha rilasciato un’interessante intervista a Kicker. Tedesco ha parlato della voglia e dell’ambizione di club e giocatori per tornare a giocare in Europa, chiarendo che non sarà un obiettivo facile vista la concorrenza. L’allenatore del Bologna ha posto in auge il rapporto con Sartori, rispondendo anche alle domande sul mercato rossoblù.

Qui trovate l’intervista.

Calciomercato Bologna – Il difensore prima di tutto

Complice la partenza di Lucumì, il Bologna dovrà necessariamente intervenire sul mercato. Lo stato maggiore felsineo, dopo aver valutato diversi profili, è entrato nella fase della riflessione. La scelta sarà determinante per il reparto difensivo e la conseguente stagione dei rossoblù.

Clicca qui per saperne di più.

Cabal rimane uno dei preferiti: leggi qui la notizia.

E il centrocampista?

Nella scorsa annata il centrocampo rossoblù ha sofferto in alcune fasi della stagione. Tuttavia, sembra che la crescita di El Azzouzi chiuda le porte al calciomercato del reparto. Una scelta in controtendenza con le indicazioni che sono arrivate dal campo.

Clicca qui per leggere la notizia su El Azzouzi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook