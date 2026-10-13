L’infortunio di Orsolini e i tempi di recupero, le altre novità sugli indisponibili e la carica di Palladino: Bologna, le notizie di martedì 13 ottobre 2026

Di seguito, le principali notizie legate al Bologna FC nella giornata di oggi.

Bologna FC: tegola Orsolini

Non c’è pace per Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo marchigiano, oggi, si è sottoposto agli esami strumentali di rito dopo lo stop che lo ha costretto a fermarsi negli ultimi minuti di Lecce-Bologna. L’esito ha confermato la lesione. Il ritorno in campo negli ultimi 15′ minuti di Bologna-Torino e in seguito la lunga pausa imposta dalle Nazionali. La perla meravigliosa del ‘Via del Mare’ e ora l’infortunio.

Trovate qui tutti i dettagli dello stop, del grado di lesione e di quante gare salterà Orsolini.

Il punto sugli infortunati in casa Bologna per la sfida all’Inter

L’infermeria di Casteldebole aveva precedentemente accolto Odgaard, Mbangula e Theate. I tre calciatori, monitorati dallo staff medico rossoblù, stanno gradualmente smaltendo i rispettivi fastidi fisici e tentano di tornare in gruppo per la sfida all’Inter.

Qui le ultime notizie sugli infortuni degli altri giocatori del Bologna, Odgaard, Mbangula e Theate.

Sabato il Bologna FC ospiterà la capolista. L’Inter arriverà al Dall’Ara (gremito) e i tre calciatori cercheranno di recuperare per il crash-test in programma nella settima giornata di Serie A.

Qui trovate il dato degli spettatori attesi per sabato pomeriggio.

Palladino suona la carica

È stato particolarmente apprezzato il video che ha immortalato l’allenatore rossoblù, Raffaele Palladino, incitare i propri ragazzi al termine della vittoria di Lecce. La squadra riunita in un cerchio, mentre mister Palladino tesse le lodi e carica i suoi in vista degli impegni futuri.

Qui le parole di Palladino e la nostra disamina.

Calciomercato Bologna FC

Una possibilità e una vecchia conoscenza. Attenzione alla situazione di Comotto, prodotto del vivaio del Milan e praticamente mai impiegato con i rossoneri. Il Bologna ci aveva già fatto più di un pensiero in estate. Chissà che le strade tra i rossoblù e il figlio d’arte non si incrocino in futuro.

Già definito, invece, il prossimo futuro di Nicola Sansone, ex calciatore rossoblù: il trentacinquenne ripartirà dalla terza categoria campana.

Comotto: qui tutti i dettagli.

Nicola Sansone: clicca qui per scoprire dove giocherà.

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