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Le interviste di Cambiaghi e Delio Rossi, la trasferta di Lecce si avvicina e la conferenza di Palladino – Bologna, le principali notizie di venerdì 9 ottobre
Bologna – Le principali notizie di venerdì 9 ottobre: le interviste di Cambiaghi e Delio Rossi, mentre la trasferta di Lecce si avvicina
Anche quest’oggi spazio alle interviste che hanno coinvolto direttamente Nicolò Cambiaghi, esterno d’attacco del Bologna e Delio Rossi ex allenatore tra le altre, dei rossoblù.
Parla Cambiaghi
Nell’intervista uscita quest’oggi nell’edizione odierna di Stadio, Nicolò Cambiaghi traccia una linea sull’avvicendamento del cambio in panchina tra Domenico Tedesco e Raffaele Palladino. L’esterno d’attacco rossoblù parla del momento vissuto dalla squadra, della prossima sfida che li attende alla ripresa del campionato italiano e del nuovo metodo utilizzato da Palladino.
L’opinione di Delio Rossi sul Bologna
L’intervista dell’ex allenatore del Bologna, Delio Rossi, attraversa molti scenari differenti. Qualche critica sulla scelta dell’esonero di Tedesco, il plauso all’ingaggio di Palladino e alcuni consigli per il neo allenatore rossoblù. Infine, un commento sulle strategie di calciomercato operate in estate.
Trovate qui l’intervista a Delio Rossi.
La trasferta di Lecce
Il Bologna si giocherà tanto domenica pomeriggio a Lecce. Mentre la squadra continua ad allenarsi a Casteldebole in vista della ripresa della Serie A, il campionato scorrerà velocemente nelle prossime settimane. L’incontro casalingo contro l’Inter nel prossimo weekend, metterà di fronte Darmian, appena ufficializzato dal club bolognese, con la sua ex squadra.
Qui la nostra analisi sul futuro del Bologna.
In questo articolo l’approfondimento su Darmian.
Bologna – La conferenza stampa di Palladino
Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa odierna in programma a Casteldebole. L’allenatore ,alla vigilia del trasferimento in Salento, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.
Qui trovate la conferenza stampa integrale.
In questo articolo trovate i precedenti tra i giallorossi e il Bologna allo stadio ‘Via del Mare’.
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