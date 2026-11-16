Di seguito, le principali notizie di oggi in casa Bologna FC.

Bologna FC – L’infortunio di Cambiaghi e il rientro a Casteldebole

Nei prossimi giorni l’esterno sinistro del Bologna si sottoporrà ad esami strumentali che certificheranno l’infortunio e i tempi di recupero ad esso legati. Cambiaghi e Miranda saranno due assenze pesantissime nello scacchiere rossoblù, entrambi sulla stessa fascia di competenza. Mbangula è pronto a ritagliarsi un ruolo da titolare nelle partite che verranno.

Qui la situazione legata a Cambiaghi.

Quest’oggi il Bologna è tornato ad allenarsi in quel di Casteldebole. La rosa si allargherà nel centro della settimana corrente, quando i nazionali convocati torneranno sotto le Due Torri.

Il Bologna è tornato ad allenarsi oggi a Casteldebole.

Nel frattempo, Raffaele Palladino sta studiando la possibile formazione in vista della sfida contro l’Udinese, domenica 22 novembre allo stadio Dall’Ara (ore 15.00).

Qui le novità dell’allenamento mattutino: le mosse anti-Udinese.

Bologna FC – Intervista a Colomba

Quest’oggi l’intervista all’ex allenatore (tra le altre) del Bologna, Franco Colomba, è una delle principali notizie in casa rossoblù. Il tecnico toscano si è soffermato sui singoli e sulle qualità messe in mostra dal reparto offensivo rossoblù.

Qui trovate l’intervista integrale a Franco Colomba.

Calciomercato: le situazioni di Dovbyk e Ordoñez

Notizie importanti sul fronte calciomercato. Dopo i rumors degli scorsi giorni, sembra che l’avventura di Artem Dovbyk a Bologna possa esser giunta al capolinea. La notizia di oggi richiama ad un possibile ritorno ne La Liga spagnola.

Allo stesso modo il Bologna sembra essersi messa sulle tracce di Christian Ordoñez, centrocampista argentino in forza al Parma.

Non solo: stando alle ultime indiscrezioni, Raffaele Palladino starebbe pensando a Lucca, qualora Dovbyk lasciasse il Bologna. L’attaccante italiano prenderebbe il posto dell’ucraino.

Qui la notizia dell’ultima ora su Artem Dovbyk. Dove potrebbe approdare il centravanti ucraino?

La nostra disamina su Ordoñez: qui potete approfondire la conoscenza del centrocampista ex Velez Sarsfield.

Qui trovate la notizia di calciomercato che riguarda Lorenzo Lucca.

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