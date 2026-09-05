La conferenza stampa di mister Tedesco, la probabile formazione e la sfida con il Sassuolo: Bologna, le notizie di sabato 5 settembre

Giornata di dichiarazioni, probabili formazioni e di vigilia in quel di Casteldebole. Questa mattina è andata in scena la conferenza stampa di Domenico Tedesco in vista del derby casalingo di domani contro il Sassuolo. L’allenatore rossoblù ha risposto alle domande dei giornalisti presenti focalizzandosi sulla partita, ma non risparmiandosi in alcune delucidazioni sul calciomercato del Bologna e sulle precedenti parole di Claudio Fenucci.

Qui la conferenza stampa integrale di Tedesco.

Il nostro commento alle dichiarazioni.

I rossoblù e l’attesa vigilia di Bologna-Sassuolo

Contestualmente sono usciti i convocati per la terza sfida di campionato. L’attenzione di questo sabato è proiettata interamente sulla partita di domani, già spartiacque del delicato avvio stagionale. Tra l’attesa del primo gol e i classici precedenti, Bologna-Sassuolo è in cima ai pensieri dei tifosi.

I convocati del match.

Bernardeschi-Odgaard, il duo tecnico-tattico.

Clicca qui per scoprire i precedenti tra Bologna e Sassuolo.

Altre notizie di giornata: la prima punta e la sostenibilità

Chi è candidato a vestire, per la terza partita consecutiva, la maglia da titolare è Roberto Piccoli, complice la condizione fisica ancora non perfetta di Artem Dovbyk. L’ucraino sta lavorando duramente per farsi trovare pronto e giocarsi il posto nello scacchiere di Domenico Tedesco.

Qui il commento su Roberto Piccoli.

Artem Dovbyk e il lavoro per conquistare Bologna.

L’ultima notizia di giornata riguarda la sostenibilità del club rossoblù, non solo in Italia ma anche in Europa. Il Bologna è ottavo in seno ad una classifica che trovate cliccando qui.

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