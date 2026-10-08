L’ufficialità di Darmian, Ranocchia commenta l’approdo dell’ex compagno, l’intervista a Locatelli e Skorupski verso la titolarità a Lecce: Bologna, le notizie di giovedì 8 ottobre

Bologna – Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo calciatore rossoblù

Finalmente è ufficiale: Matteo Darmian è un nuovo calciatore del Bologna. Il difensore da settimane si allenava a Casteldebole sotto gli attenti sguardi di Palladino e del suo staff tecnico.

Qui l’articolo completo.

Quanto guadagnerà l’ex difensore dell’Inter? Qui trovate cifre e dettagli contrattuali relativi all’affare Darmian.

Lecce si avvicina

Manca sempre meno alla ripresa del campionato italiano. Il Bologna, diretto da Raffaele Palladino, andrà in trasferta a Lecce dove domenica pomeriggio sfiderà i padroni di casa allo stadio ‘Via del Mare’. Sembra che Skorupski manterrà i gradi da titolare in questa prima uscita che segue la sosta per gli impegni delle nazionali.

Skorupski: cliccate qui per leggere l’articolo.

Qui trovate le probabili formazioni di Lecce-Bologna.

Intervista a Tomas Locatelli

L’ex fantasista rossoblù è stato intervistato dal Corriere di Bologna. I temi affrontati da Locatelli sono vari e importanti: dalla suggestione per il progetto del nuovo stadio, alla ripresa della Serie A. Dalla fiducia riposta in Bernardeschi e Orsolini, alla nuova guida tecnica di Palladino.

Trovate qui l’intervista integrale.

Bologna – Varie soluzioni tattiche all’orizzonte

Lo abbiamo già visto alla prima di Palladino contro il Torino. Le soluzioni tattiche adottabili dal neo allenatore rossoblù sono molteplici: possibile difesa a tre e inserimento nello scacchiere di volti nuovi al centro del reparto difensivo. A proposito di ciò, il gruppo della retroguardia è tornato al completo con il rientro di Theate.

La difesa: il punto della situazione qui.

Darmian: parla Andrea Ranocchia

L’ex compagno di Matteo Darmian ha rilasciato un’intervista dove tesse le lodi dell’affare tra il calciatore e il Bologna. Cosa potrà apportare in questo Bologna il terzino destro? Esperienza, solidità, serietà e qualità di alto livello.

Trovate qui le parole di Ranocchia.

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