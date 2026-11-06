La conferenza di Palladino e i primi convocati dalle nazionali per la pausa della prossima settimana: Bologna, le notizie di oggi venerdì 6 novembre 2026

Di seguito, le principali notizie di oggi sul mondo del Bologna FC.

Bologna – Palladino in conferenza stampa e la tifoseria verso Parma

Per l’atteso derby di domani pomeriggio (ore 18.00 allo stadio ‘Tardini’ di Parma) Palladino ha in mente dei cambi rispetto all’ultima sfida vinta in casa contro il Monza. La partita con i brianzoli ha fatto registrare il tasto stop per quanto concerne il digiuno casalingo, che durava da sei mesi. I rossoblù vogliono allungare la striscia consecutiva di tre vittorie, mentre i ducali cercano punti salvezza. A contorno della trasferta è previsto un esodo da Bologna: tantissimi i tifosi al seguito della squadra per far sì che il momento continui ad essere positivo.

Qui trovate la conferenza stampa integrale di Palladino.

Trovate qui le notizie odierne sui ballottaggi del Bologna FC.

I numeri dei tifosi in trasferta.

Qui tutto ciò che c’è da sapere sulla trasferta di domani.

I primi convocati dalle nazionali

La prossima settimana torna la pausa della Serie A per gli appuntamenti previsti dalle nazionali. Pessina è stato convocato in Under 21, mentre Casale, dopo l’ottimo periodo al centro della difesa rossoblù, è stato convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini e farà parte della rosa degli Azzurri.

Clicca qui per scoprire tutti i convocati dalle rispettive nazionali.

La conferma per Nicolò Cambiaghi.

Bologna FC – La lista dei convocati per Parma e i precedenti tra le due formazioni

La principale notizia di oggi in casa Bologna è il ritorno di Roberto Piccoli nel gruppo dei convocati per il derby in programma domani pomeriggio a Parma. Nel frattempo abbiamo analizzato i precedenti del derby emiliano: prevalgono i pareggi tra ducali e felsinei.

Qui la statistica dei precedenti tra Parma e Bologna.

Calciomercato Bologna FC

Alcuni osservatori rossoblù erano presenti a Lipsia per il match di Champions League tra i padroni di casa e il Manchester City di mercoledì sera. Il nome fuoriuscito parrebbe essere quello di David Raum, terzino sinistro classe 1998 e capitano dei tedeschi.

Chi è Raum? Qui la nostra disamina.

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